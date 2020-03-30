КОТТЕДЖНЫЕ ПОСЕЛКИ ВБЛИЗИ КАЗАНИ

ПРОДАЖА УЧАСТКОВ ОТ СОБСТВЕННИКА

СПИСОК ПОСЕЛКОВ ПО РАЙОНАМ

Девелоперская компания "МИК" предлагает купить участок без посредников в коттеджных поселках рядом с Казанью по цене от 20 000 рублей за сотку: развитая инфраструктура, все коммуникации, помощь в оформлении.

Усадьба Шигалеевская

Усадьба Шигалеевская

Пестречинский район
Лесное озеро

Лесное озеро

Зеленодольский район
Тридевятово

Тридевятово

Лаишевский район
Умырзая

Умырзая

Лаишевский район
Алтын Яр

Алтын Яр

Лаишевский район
Серебряная бухта

Серебряная бухта

Рыбно-слободский район
Сосновый бор

Сосновый бор

Пестречинский район

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ИНФРАСТРУКТУРА И КОММУНИКАЦИИ

Все земельные участки в наших поселках относятся к категории индивидуальное жилищное строительство, по аллеям подведены электричество и газ, организованы подъездные пути. Поблизости расположены заповедные места республики, озера, реки для купания и любителей рыбалки.

КАТЕГОРИЯ ИЖС

КАТЕГОРИЯ ИЖС

ДОРОГА

ДОРОГА

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

ГАЗИФИКАЦИЯ

ГАЗИФИКАЦИЯ

ЛЕСА, ОЗЕРА, РЕКИ

ЛЕСА, ОЗЕРА, РЕКИ

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АКЦИИ И СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ

Весна – время для семейного отдыха и труда на собственном земельном участке! Пора обзаводится семейным

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Дом с видом на лес вдали от городского шума на собственном участке ИЖС - чем не лучший подарок на 8 марта

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Компания МИК впервые примет участие во всемирном дне распродаж — «Новогодней

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ФОТО И ПЕЙЗАЖИ МЕСТНОСТИ

  • Входная группа
  • Речка с рядом с участком
  • Шикарные виды на реку
  • Цветущая растительность рядом
  • Активная застройка соседей
  • Кто то начинает с баньки
  • Аллея коттеджей на участках
  • Дома с видом на озеро
  • Земельные участки рядом с водоемом
  • Шикарные виды на реки
  • Строительство в поселке
  • Баня на участке в сосновом бору
  • Клиент строит дом
  • Красивые закаты и восходы

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Для удобства жителей коттеджного поселка "Умырзая" рядом с въездом установлена точка продажи питьевой

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ДК "МИК" на II Международном форуме Индустриальных парков в Kazan Expo

Начали строить въездную группу коттеджного поселка "Тридевятово".

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Звоните нам по телефонам: +7 (843) 224 99 99+7 (843) 228 98 29 или пишите на эл. почту: r.valeev@zemli-mik.rumik@zemli-mik.ru, и наши менеджеры помогут Вам подобрать именно тот земельный участок, который подойдет лично Вам по всем параметрам с гарантией полного сопровождения сделки.

Адреса

Офис: 420138, г. Казань, ул. Проспект Победы, 18б

Для корреспонденции: 420138, г. Казань, а/я 49

Контакты

Приемная:

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+7 (843) 228 98 29

Отдел продаж:

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
+7 (843) 224 99 99

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