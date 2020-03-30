КОТТЕДЖНЫЕ ПОСЕЛКИ ВБЛИЗИ КАЗАНИ
ПРОДАЖА УЧАСТКОВ ОТ СОБСТВЕННИКА
СПИСОК ПОСЕЛКОВ ПО РАЙОНАМ
Девелоперская компания "МИК" предлагает купить участок без посредников в коттеджных поселках рядом с Казанью по цене от 20 000 рублей за сотку: развитая инфраструктура, все коммуникации, помощь в оформлении.
ПОИСК НА КАРТЕ
Воспользуйтесь удобным поиском по местоположению и адресу на интерактивной карте республики Татарстан.
ИНФРАСТРУКТУРА И КОММУНИКАЦИИ
Все земельные участки в наших поселках относятся к категории индивидуальное жилищное строительство, по аллеям подведены электричество и газ, организованы подъездные пути. Поблизости расположены заповедные места республики, озера, реки для купания и любителей рыбалки.
КАТЕГОРИЯ ИЖС
ДОРОГА
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
ГАЗИФИКАЦИЯ
ЛЕСА, ОЗЕРА, РЕКИ
ЗАПИШИТЕСЬ НА ЭКСКУРСИЮ
Наш специалист поможет подобрать индивидуальное решение, покажет участок в выбранном коттеджном поселке и ответит на все интересующие Вас вопросы.
Ваше сообщение успешно доставлено. Специалист свяжется с Вами для согласования даты и времени.
АКЦИИ И СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ
«Весенняя распродажа!»
Весна – время для семейного отдыха и труда на собственном земельном участке! Пора обзаводится семейным...
Распродажа участков ИЖС к 23 февраля и 8 марта
Дом с видом на лес вдали от городского шума на собственном участке ИЖС - чем не лучший подарок на 8 марта...
Новогодняя распродажа участков от компании МИК!
Компания МИК впервые примет участие во всемирном дне распродаж — «Новогодней...
ПОЧЕМУ МЫ?
Большой выбор
Все направления
БЕЗ НАЦЕНКИ
Все участки в собственности
ЭКОНОМИЯ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ
Без помощи риэлторов
НОВОСТИ КОМПАНИИ
Точка продажи питьевой воды в коттеджном поселке "Умырзая"
Для удобства жителей коттеджного поселка "Умырзая" рядом с въездом установлена точка продажи питьевой...
ДК "МИК" на II Международном форуме Индустриальных парков в Kazan Expo
ДК "МИК" на II Международном форуме Индустриальных парков в Kazan Expo