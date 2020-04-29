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ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ РАЙОН

КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК: Лесное озеро

Участок земельный 16:20:060702:2344

Описание

Земельный участок ровной прямоугольной формы площадью 7.38 соток, кадастровый номер 16:20:060702:2344. Продажа земли в коттеджном поселке «Лесное озеро» Зеленодольского района, неподалеку от города Казани. В непосредственной близости село "Большие Ключи", 2 озера на территории, вокруг красивый лесной массив.

Оставьте заявку и наши специалисты проконсультируют по всем вопросам, с удовольствием организуют экскурсию на место, помогут купить землю и совершенно бесплатно оформят все необходимые документы.

7 сот.

ИЖС

ДОРОГА

ГАЗ

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Инфраструктура

  • Лес
  • Озеро
  • Магазины
  • Аптека
  • Детский сад
  • Школа
  • Церковь
Видео поселка

Обзорное видео поселка Лесное озеро

Адреса

Офис: 420138, г. Казань, ул. Проспект Победы, 18б

Для корреспонденции: 420138, г. Казань, а/я 49

Контакты

Приемная:

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+7 (843) 228 98 29

Отдел продаж:

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
+7 (843) 224 99 99

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