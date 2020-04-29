Участок земельный 16:20:060702:2344

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«Весенняя распродажа!»
Весна – время для семейного отдыха и труда на собственном земельном участке! Пора обзаводится семейным...
Распродажа участков ИЖС к 23 февраля и 8 марта
Дом с видом на лес вдали от городского шума на собственном участке ИЖС - чем не лучший подарок на 8 марта...
Новогодняя распродажа участков от компании МИК!
Компания МИК впервые примет участие во всемирном дне распродаж — «Новогодней...
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Важная информация для собственников!
Уважаемые собственники! В связи с высокой пожароопасностью просим Вас произвести покос сухостоя на...
Самоизоляция – повод переехать загород!
Если боитесь провести целый год изолированно в своей квартире, мы предлагаем решение – переезжайте...
Используйте маткапитал для кредитования на дом с ИЖС участком
Получить деньги с использованием материнского капитала можно на приобретение земельного участка, квартиры...