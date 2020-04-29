Участок земельный 16:20:060702:2344

Земельный участок ровной прямоугольной формы площадью 7.38 соток, кадастровый номер 16:20:060702:2344. Продажа земли в коттеджном поселке «Лесное озеро» Зеленодольского района, неподалеку от города Казани. В непосредственной близости село "Большие Ключи", 2 озера на территории, вокруг красивый лесной массив.

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